جماهير الهلال السعودي تهاجم سلمان الفرج بسبب رغبته في عدم التجديد

ياسر رشاد - القاهرة - رفض سلمان الفرج، قائد فريق الهلال السعودي، تجديد عقده مع ناديه الحالي والمنتهى في يونيو المقبل، بسبب قلة المقابل المادي المعروض.

ويملك سلمان الفرج حرية التفاوض مع أى نادِ منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحيث أن عقده ينتهى في يونيو 2021.

وعبر موقع "تويتر" هاجم رواده حساب باسم هتاف كتب " خل يروح من زين لعبه هالسنه ماعليه حسوفه هو اللي بيندم مو الهلال".

محمد العسيري كتب " كلام سلمان الفرج منطقي افضل صدق اول شيء مصلحتك الشخصيه هذا احتراف"، عامر قال " الي

شايله خط وسط الهلال ولا والله إنه نكبة لو يلعب بفريق ثاني ، بعض اللاعبين لولا وجودهم بالهلال مالهم قيمة".

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أبو عبده كتب "حمد الله كفو يروح المريخ والنصراويين يحبونه ولا يرضون عليه خلوه على راحته وش لكم دخل اطلعو منها بس يستاهل حمدالله يموون حمدالله يحق له هو كم حمدالله عندنا واحد ونحبه حيل ولا نرضى فيه روحو شوفو سلمان

الفرج وياسر الشهراني ولعبو غيرها".

حميد قال "جمهور الهلال كله يعرف مصلحة ناديه .. وكلمة جحود ونكران غير موفقه منك.. ياخالد القحطاني ولولا توفيق الله ثم دعم جماهير الهلال لسلمان الفرج كان محد عرفهم اصلا ولازم سلمان الفرج يعرف انه في اواخر سنواته الرياضيه ولوي ذراع الهلال شي مخجل من سلمان الفرج وغير متوقع".

إبراهيم الهلالي كتب " جماهير الهلال سلمان الفرج هلالي بحول الله وقوته لا تصدقون الاشاعات هؤلاء الإعلامي النصر إذا طالع أخبار من الهلال بطلع أخبار صحيح غير كذا مافي كلام تظالم سلمان".

تومي قال " مااعتقد في احد مسلم بالغ عاقل يترك الزعيم العالمي الاستثنائي ويروح للتهلكة الا اذا كان مسحور".