شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يجرى مسحة أخيرة اليوم قبل انطلاق المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى منتخب مصر لكرة اليد الأول، صباح اليوم، الثلاثاء، مسحة أخيرة للاطمئنان على اللاعبين قبل أول مباراة فى مونديال مصر 2021 المقرر انطلاقه غدا الأربعاء ويستمر حتى 31 يناير الجاري، بعدما تبين سلبية المسحة قبل الأخيرة لجميع اللاعبين.

ويحرص المدير الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا على إلقاء محاضرة للاعبين اليوم لشرح نقاط القوة والصعف الخاصة بمنتخب تشيلى، وحصل منتخب اليد على راحة سلبية من التدريبات الجمعة الماضى قبل العودة إلى التدريبات الصباحية و المسائية مجددا.

وانتقل منتخب مصر لكرة اليد مساء أمس الاثنين إلى إقامة منتخبات مجموعة استاد القاهرة والمتواجد فى منطقة الزمالك، بعدما قضى المنتخب فترة عزل بأحد فنادق مدينة نصر القريبة من طريق السويس لخوض وديتى اليابان.

من جهته أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة لبطولة العالم، أن قرار عدم حضور الجماهير لمونديال مصر 2021 استجابة من الدولة لرغبة رابطة المحترفين الأوروبيين لخروج البطولة بسلام.

وقال نصر، إن أهمية خروج البطولة فنيا وصحيا له الأولوية، لذا فضلت الدولة الاستجابة لرغبة المحترفين الأوروبيين لاطمئنانهم قبل الوصول للمشاركة فى البطولة المنتظرة.

وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

وتستضيف صالات استاد القاهرة وصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديد وبرج العرب منافسات البطولة.

تقام مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.