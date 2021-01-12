شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى والانتاج الحربى اليوم الثلاثاء 12 / 1 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره الإنتاج الحربى باستاد الاهلى والسلام في إطار منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن تأمين قمة جدول الدوري عن طريق تحقيق الانتصار الثانى على التوالي، بينما يفتش الإنتاج الحربى عن استعادة التوازن المحلى بعد النتائج المتراجعة منذ بداية المسابقة، ونستعرض فى السطور التالية أهم المعلومات عن المباراة.

نتائج الاهلي والانتاج الحربي فى آخر ظهور بالدوري

الاهلى حقق فوزاً على سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة سجلهما كهربا ووليد سليمان، بينما غاب الإنتاج عن مباريات الجولة السادسة بعد تأجيل مباراته مع سموحة بسبب ظهور 11 حالة إصابة بكورونا في الفريق السكندرى، وشهد آخر ظهور للإنتاج في المسابقة المحلية خسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الخامسة للمسابقة.

موقف الاهلي والانتاج الحربي فى جدول الدوري

يتصدر الأهلى قمة جدول الدوري برصيد 13 نقطة متساوياً مع غريمه الزمالك الذى حل ثانياً بفارق الأهداف، وخاض المارد الأحمر 5 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه هدف وحيد ومازال لديه لقاء مؤجل مع الزمالك فيما يحتل الإنتاج المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع سموحة.

موسيمانى يبحث عن تأمين القمة

طالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وعدم التفريط في أي نقاط في ظل سخونة المنافسة مع الزمالك الذى يحقق الانتصار تلو الآخر، مشدداً على ضرورة استغلال الجانب الدفاعى لفريق الإنتاج لمحاولة حسم المباراة مبكراً باستغلال أنصاف الفرص لهز الشباك.

مختار يطالب لاعبيه بالتألق أمام الكبار

في المقابل طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالعودة للتألق أمام الفرق الكبيرة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة للهروب من شبح النتائج السلبية التي تطارد الفريق منذ بداية المسابقة بإستثناء الفوز على المقاولون العرب في الجولة الرابعة بهدف دون رد .

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الإنتاج الحربي

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإنتاج الحربى مكونا من :"محمد الشناوي- محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول- حمدي فتحي - أليو ديانج – محمود كهربا- حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- والتر بواليا".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى مكون منا :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".