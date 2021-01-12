شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينسى هموم الكونفدرالية أمام سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج المقاولون العرب نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة للدوري الممتاز في مواجهة صعبة يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد وداع بطولة الكونفدرالية بالخسارة أمام النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف، وشهد آخر ظهور للمقاولون فى الدوري فوزاً على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة بعد تأجيل مباراته بالجولة السادسة مع الاسماعيلى، بينما خسر سيراميكا من الاهلى بهدفين دون رد في آخر ظهور له بالدوري بالجولة الماضية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه خمسة، ومازالت لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء اليوم، فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في 2 وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف .

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بإغلاق صفحة الكونفدرالية والتركيز في بطولة الدوري لبداية خطة انتشال الفريق من مراكز القاع لضمان نهاية المسابقة في مركز متقدم ، في المقابل يسعى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا للعودة لقطار الانتصارات مجدداً لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى .

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام سيراميكا مكونا من :" حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى ، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام ، محمد سالم".

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام المقاولون العرب مكون من :"عامر عامر - أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار - كوامي بونسو - محمود نبيل- محمد توني – محمد إبراهيم – شريف دابو- شادي حسين".