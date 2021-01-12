شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصري في الأسبوع السابع من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى، ويدخل الزمالك المباراة وعينه علي الفوز لضمان الاستمرار في المنافسة علي لقب الدورى، وكذلك للتقدم خطوة في طريق الاستقرار الذي يسير فيه فريق الزمالك عقب التغيير الإداري في النادي خلال الفترة الماضية.

نستعرض فى التقرير التالي أهم 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصري:

موعد مباراة الزمالك والمصري

تقام مباراة الزمالك والمصري في الخامسة من مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة السابعة للدورى.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الثاني للدورى برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر جمعهم من الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى واحدة

ترتيب المصري في جدول الدورى

يحتل المصري المركز الرابع برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز فى لقاءين والتعادل فى أربعة.

قائمة الزمالك لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – كريم بامبو - إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر - حسام أشرف

خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل

تشهد القائمة استمرار استبعاد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط، ومصطفى محمد مهاجم الفريق لأسباب فنية، كما يغيب محمد أشرف روقا بسبب إصابته بفيرس كورونا، وحازم امام لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع لـ المصري ضد الزمالك

من المتوقع أن يبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى أمامه الرباعى كريم العراقى وأحمد شوشة وعمرو موسى وأحمد شديد قناوى، وفى الوسط إيزى إيميكا وفريد شوقى وأحمد رفعت ومحمد عنتر وعمر كمال عبد الواحد وفى الهجوم كاسينجو .