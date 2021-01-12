شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يذاكر المحلة بالفيديو استعدادًا لموقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لأسوان بقيادة علاء عبد العال، على مراجعة المباريات السابقة لغزل المحلة فى الدورى العام، بالفيديو، وذلك استعدادًا للقاء المرتقب بين الفريقين والذى يستضيفه استاد المحلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى زعيم الفلاحين، والعمل على إيقاف مصادر خطورته فى المباراة.

ويطمح أسوان إلى تصحيح المسار مع مدربه الجديد وذلك بعد تلقى 4 هزائم متتالية أمام المصري ثم الجونة والإسماعيلى وأخيرًا مصر المقاصة، وذلك رغم البداية المميزة لأبناء الجنوب والفوز فى أول جولتين على حساب إنبى وطلائع الجيش.