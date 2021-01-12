شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يذاكر المحلة بالفيديو استعدادًا لموقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لأسوان بقيادة علاء عبد العال، على مراجعة المباريات السابقة لغزل المحلة فى الدورى العام، بالفيديو، وذلك استعدادًا للقاء المرتقب بين الفريقين والذى يستضيفه استاد المحلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى زعيم الفلاحين، والعمل على إيقاف مصادر خطورته فى المباراة.
ويطمح أسوان إلى تصحيح المسار مع مدربه الجديد وذلك بعد تلقى 4 هزائم متتالية أمام المصري ثم الجونة والإسماعيلى وأخيرًا مصر المقاصة، وذلك رغم البداية المميزة لأبناء الجنوب والفوز فى أول جولتين على حساب إنبى وطلائع الجيش.
ويمتلك أسوان 6 نقاط فى رصيده وضعته فى المركز الـ 14 بجدول المسابقة، وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرين، كثالث أضعف خط دفاع فى الدورى بعد طلائع الجيش والانتاج الحربى.
وعقد علاء عبد العال إجتماعا مع أعضاء الجهاز الفنى قبل بداية التدريب الأول تحت قيادته بالأمس للتعارف وشرح فلسفة العمل داخل الجهاز الفنى والإتفاق على برنامج إستعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة.
وأكد المدير الفنى على أن أهم متطلبات هذه المرحلة عودة الثقة للاعبين والتخلص من شبح النتائج السلبية وخلق دوافع جديدة وحرص الجميع على توافر الإنضباط والجدية وتحمل المسئولية داخل وخارج الخطوط.
من جانبه، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، عن تلقى النادى إخطاراً من اتحاد الكرة بتغيير ملعب مباراة أسوان والمحلة لتقام على ملعب الأخير، بعدما كان مقررا إقامتها على ملعب السكة الحديد الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.
وأضاف أمين أن مباراة الدور الثانى سيتم نقلها لتقام فى القاهرة بعدما كانت ستقام فى المحلة.