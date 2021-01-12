شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء 12 / 1 / 2021 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الإنتاج الحربى على استاد الأهلى والسلام في إطار منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثًا عن تأمين قمة جدول الدوري عن طريق تحقيق الانتصار الثانى على التوالي بينما يفتش الإنتاج الحربى عن إستعادة التوازن المحلى بعد النتائج المتراجعة منذ بداية المسابقة.

*موعد مباراة الأهلى والإنتاج الحربى

تقام مباراة الأهلى والانتاج الحربى فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ، وحقق المارد الأحمر فوزًا على سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة سجلهما كهربا ووليد سليمان بينما غاب الإنتاج عن مباريات الجولة السادسة بعد تأجيل مباراته مع سموحة بسبب ظهور 11 حالة إصابة بكورونا في الفريق السكندرى وشهد أخر ظهور للإنتاج في المسابقة المحلية خسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الخامسة للمسابقة.

*ترتيب الأهلى والانتاج الحربى فى جدول الدوري

يتصدر الأهلى قمة جدول الدوري برصيد 13 نقطة متساوياً مع غريمه الزمالك الذى حل ثانياً بفارق الأهداف، وخاض المارد الأحمر 5 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه هدف وحيد ومازال لديه لقاء مؤجل مع الزمالك فيما يحتل الإنتاج المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع سموحة.

*التشكيل المتوقع للأهلى والانتاج الحربى

يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإنتاج الحربى مكون من :"محمد الشناوي- محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول- حمدي فتحي - أليو ديانج – محمود كهربا- حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- والتر بواليا".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى مكون من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".