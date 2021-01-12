شكرا لقرائتكم خبر عن وصول كأس العالم لكرة اليد إلى القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل إلى القاهرة اليوم نسخة كأس العالم لكرة اليد برفقة منتخب الدنمارك، الحاصل على لقب النسخة الأخيرة من المونديال، وأكد خالد فتحى نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 وجود استعدادات خاصة للأجهزة المعنية استعدادا لاستقبال "كأس العالم" بصحبة المنتخب الدنماركي بطل العالم.

وأضاف خالد فتحي نائب مدير بطولة العالم، إن هناك استعدادات أمنية على أعلى مستوي لاستقبال "كأس العالم" في المطار وسيتم اصطحاب الكأس إلي مكان آمن حتى تظهر فى المباراة النهائية وتسلم للبطل الجديد، وقال نائب مدير البطولة إن نسخة كأس العالم لكرة اليد تتخطى قيمتها نصف مليون يورو وهى مطلية بالذهب.

وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.