الاسماعيلي يعود من المغرب اليوم بعد الخسارة من الرجاء ووداع البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة النادي الاسماعيلي اليوم من المغرب بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية نظيفة ووداع البطولة العربية فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد مراكش، وأغلق الجهاز الفنى للدراويش صفحة البطولة العربية استعداداً لاستئناف مباريات الفريق فى الدورى، والتى تبدأ بمواجهة المقاولون العرب الاثنين المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة والذى يقام على استاد الاسماعيلية.

الاسماعيلي خسر من الرجاء المغربى بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين على ملعب مراكش فى إياب نصف نهائى البطولة العربية ليودع البطولة.

من جهته كشف الدكتور أيمن عوض الله، عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن باهر المحمدى قلب الدفاع سينتظم فى تدريبات الفريق بداية شهر فبراير المقبل، وسيكون جاهزا للمشاركة بالتدريبات. وقال عوض الله ”عبد الرحمن مجدى جناح الفريق يخوض الآن المرحلة الأخيرة فى التأهيل قبل عودته للملاعب بعد أسبوع”.

وأضاف عضو الجهاز الطبي: "أحمد أيمن ظهير الفريق أجرى منذ أيام جراحة الرباط الصليبى ويؤدى فى المرحلة الحالية عمليات التأهيل".

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط، بعدما خاض ست مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر مباراتين ، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

وحقق فريق مصر المقاصة فوزا كبيرا على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري، أحرز ثلاثية الفريق الفيومى مروان حمدي "هدفين" وعصام صبحي من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الدراويش الوحيد شكرى نجيب من ركلة جزاء.