شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو : تفاجأت بانتقاد والدى لإدارة الزمالك وأحترم تعاقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، إنه يحترم تعاقده مع الفارس الأبيض، ويؤكد تقديره واحترامه لكل من تحدث في وسائل الإعلام، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية إنه تفاجأ بمكالمة والده بأحد البرامج الرياضية وانتقاده لإدارة الزمالك، لرفضها رحيله إلى الإمارات برغم الموافقة على رحيل مصطفى محمد.

وأكد أحمد سيد زيزو، أن الجميع يعلم مدى حبه للزمالك، وأنه يحترم تعاقده مع الفارس الأبيض وسيبذل قصارى جهده مع الفريق حتى آخر يوم له داخل النادي.

وكان محمود عبد الرزاق شيكابالا، كابتن نادى الزمالك، قد أعلن أن أحمد سيد زيزو صانع ألعاب القلعة البيضاء، مستمر مع الفريق رغم العروض المغرية التى تلقاها مؤخرا.

وقال شيكابالا عبر حسابه على تويتر: بصفتي الكابتن والقائد لفريق نادي الزمالك أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي وللجهاز الفني للفريق، ونؤكد للجمهور العظيم لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته.. وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط.. عاش الزمالك وجماهيره.

ويتمسك مسئولو العين الإماراتى بضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، فى الوقت الذى ترفض إدارة القلعة البيضاء الاستغناء عن أى لاعب بعدما فتحت باب الرحيل أمام مصطفى محمد ومناقشة عرض احترافه بصفوف سانت أتيان الفرنسى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الإدارة طلبت تأجيل مناقشة عرض رحيل أحمد سيد زيزو لبعد انتهاء الموسم الحالى، إلا أن مسئولى العين الإماراتى متمسكون بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة أن العرض المادى المقدم من الفريق الإماراتى لشراء اللاعب تخطى الـ 2.5 مليون يورو.

وأضاف المصدر أن "زيزو" تحدث مع مسئولى العين والذين أبدوا تمسكهم بضمه فى الوقت الحالى، إلا أن اللاعب طلب تعديل المقابل المادى المعروض ليصبح بعملة اليورو وليس الدولار، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل العين الإماراتى، لعودة المفاوضات مع الزمالك، خاصة وإن عقد زيزو سينتهى مع القلعة البيضاء فى 2022.