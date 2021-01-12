شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير فى وصلة هزار مع أجاى: ابنك بوظ بيتى "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبا النادى الأهلى سعد سمير وأجاى فى وصلة هزار مؤخراً أثناء استضافة مدافع الفريق سعد سمير لأجاى بمنزله أمس بصحبة عدد من زملائه فى الفريق، مثلما ظهر خلال أكثر من صورة نشرها عبر حسابه على موقع انستجرام فى وقت سابق، إلا أنه وخلال الفيديو ظهر بخفة دمه المعتادة وهو يداعب أجاى بسبب ابنه قائلاً له : "انت ابنك ده مشكلة جه عندى البيت بوظ الدنيا".



سعد سمير واجاى

ليرد أجاى خلال فيديو متداول على السوشيال ميديا بخفة دم هو الآخر قائلاً : "انت عندك بيوت كتير روح بيت تانى، وسيب البيت ده".



سعد سمير مع اجاى

وكان قد ظهر لاعبى النادى الأهلى فى أكثر من صور لهما معاً بعيداً عن ملاعب كرة القدم، وذلك عبر الحساب الرسمى للاعب الفريق سعد سمير، أمس حيث نشر صور له بصحبة على معلول بالإضافة للمحترفين فى الفريق مثل جيرالدو وأجاى وأليو ديانج، كما نشر صورة أخرى لهما بصحبة ابنائهم تحت شعار Quality time

من ناحية أخرى حصل سعد سمير لاعب الأهلى على وعد من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات تدريجيا، من أجل تجهيزه بشكل تام فى ظل ابتعاده عن الفريق الأحمر لفترة طويلة، منذ إصابته بقطع فى وتر أكيلس نهاية عام 2019.

ووعد موسيمانى سعد سمير بالمشاركة احتياطيا فى المباريات التى يتم حسم نتيجتها مبكرا، بحيث يبدأ المشاركة رويدا رويدا قبل أن يكون جاهزا للمشاركة فى المباريات بشكل أساسى بعد استعادة لياقته البدنية المفقودة، حيث يرفض المجازفة باللاعب بسبب طول فترة الغياب وعودته من إصابة صعبة.



سعد سمير مع محترفى الأهلى أمس

ويغيب سعد سمير عن المشاركة مع الأهلى منذ مباراته ضد بلاتينيوم ستارز فى بداية النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا وتحديدا من يوم 28 ديسمبر 2019، حيث ظل 373 يوما قبل العودة للملاعب مجددا.



على معلول مع محترفى النادى الأهلى

وشارك سعد سمير لأول مرة فى مباراة سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية والتى فاز فيها الفيق الأحمر برباعية نظيفة، وصعد إلى دور المجموعات الأفريقي.



