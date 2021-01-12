الزمالك يستبعد مصطفي محمد وفرجاني ساسي من مواجهة المصري البورسعيدي

استبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك الثنائي فرجاني ساسي ومصطفي محمد من مواجهة المصري البورسعيدي غدًا الثلاثاء ضمن فعاليات المرحلة السابعة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. وضمت القائمة التي أعلن عنها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك كل من محمد أبوجبل ومحمد عواد في حراسة المرمي ومعهم محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وعبدالله جمعة وأحمد عيد وطارق حامد ويوسف إبراهيم أوباما وكريم بامبو وإمام عاشورو أحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وإسلام جابر وحسام أشرف وعمر السعيد وأسامة فيصل وحسين فيصل.

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