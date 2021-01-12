لجنة الانضباط تصدم واجي لاعب نصر حسين داي

عاقبت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم الإثنين، العيد واجي، لاعب نصر حسين داي بالإيقاف 5 مباريات منها مباراتان موقوفة النفاذ وتغريمه نحو 400 دولار لطرده في المباراة التي تغلب فيها فريقه على ضيفه جمعية الشلف بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي، ضمن المرحلة السابعة من مسابقة الدوري الجزائري.

وأوقفت اللجنة نصر الدين خوالد، مدافع إتحاد بسكرة مباراة واحدة مع تغريمه 250 دولار لاحتجاجاته على القرارات التحكيمية. بينما جرى إيقاف كلا من بلقاسم بورقعة، لاعب أولمبي المدية، وأيمن عتو، لاعب وداد تلمسان، مباراة واحدة، بسبب الطرد بجانب إيقاف محمد أمين عتو، مدرب اللياقة لنادي شبيبة سكيكدة مباراتين مع منعه من دخول الملعب وغرف خلع الملابس.

وتم تغريم ناديي اتحاد بلعباس ونصر حسين داي 1500 دولار بسبب عدم تواجد مدربيهما في المنطقة المخصصة للجهاز الفني وتغريم شبيبة سكيكدة وسريع غليزان 400 دولار لسوء التنظيم.