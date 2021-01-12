الدوري الانجليزي الممتاز يعلن عن 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الدوري الانجليزي الممتاز الإثنين عن 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين اللاعبين والطواقم الفنية في جولتي اختبارات الأسبوع الماضي.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد تم الكشف عن إصابة 207 من دوري الأضواء بفيروس كورونا خلال 21 جولة من الاختبارات.

ولم يكشف البريميرليج، الذي يجري اختبارين أسبوعيًا حاليًا، عن أسماء المصابين لكنه قال إنهم يخضعون للعزل الذاتي لمدة عشرة أيام.

وقال الدوري في بيان “بين يوم الإثنين الموافق الرابع من يناير والخميس الموافق السابع من الشهر ذاته خضع 1538 من اللاعبين والطواقم الفنية لاختبارات كورونا ظهرت من بينهم 27 حالة إصابة جديدة.

“كما خضع 1055 لاختبارات أخرى بين الجمعة الموافق الثامن من يناير والأحد الموافق 10 يناير ظهرت من بينهم تسع حالات جديدة”.