سيميوني يؤكد إحتياجه لنجم دفاع أتلتيكو والمنتخب الانجليزي

قال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد إن كيران تريبير جاهز للعودة عند مواجهة إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني غدًا الثلاثاء بعد تعليق إيقافه لانتهاك لوائح المراهنات في إنجلترا.

وغاب مدافع إنجلترا عن فوز أتليتيكو على خيتافي وألافيس بعدما قرر الاتحاد الإنجليزي إيقافه لعشرة أسابيع لتداوله تفاصيل بشأن انتقاله إلى أتليتيكو قادمًا من توتنهام هوتسبير مع أصدقائه للمراهنة.

وقرر الاتحاد الدولي (الفيفا) تعليق الإيقاف من بداية الشهر الحالي بعدما تقدم أتليتيكو بطعن.

وكان من المفترض أن يعود تريبير، الذي شارك في جميع مباريات أتليتيكو كاملة في الدوري ودوري أبطال أوروبا قبل إيقافه، في مواجهة أتليتيك بيلباو وهي المواجهة التي تأجلت بسبب العاصفة الثلجية في مدريد.

وأبلغ سيميوني مؤتمرًا صحفيًا “تريبير في حالة جيدة ويتطلع للعب، وينتظر العودة بفارغ الصبر.

“سيمي (فرساليكو الظهير الأيمن الآخر) جاهز للعب ويملك إمكانات مختلفة وسنقرر من سيلعب في الغد”.

وحافظ أتليتيكو على صدارة الدوري الإسباني رغم عدم خوض مباراة بيلباو بعدما أكتفى ريال مدريد صاحب المركز الثاني بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه أوساسونا ولو أنتصر على إشبيلية سيبتعد في الصدارة بفارق أربع نقاط بالإضافة إلى إمتلاكه مباراتين مؤجلتين.

ويقدم إشبيلية أداء رائعًا في الوقت الحالي ولم يخسر منذ الخامس من ديسمبر بجميع المسابقات حيث انتصر سبع مرات في آخر تسع مواجهات.

وقال سيميوني عن فريق المدرب يولن لوبتيجي الذي يحتل المركز السادس متأخرًا بثماني نقاط عن المتصدر “نعلم أن (إشبيلية) سيأتي إلى هنا للمنافسة وهو يقدم أداء رائعًا في الوقت الحالي”.

وتابع “إنه يتحسن في كل مباراة ونجح في تعزيز تشكيلته ويملك لاعبين رائعين وأرى أنه سينافس على اللقب حتى نهاية الموسم”.