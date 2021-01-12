نجم الوسط الالماني يعود إلى تدريبات بايرن استعدادًا لكأس المانيا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين عودة لاعبه سيرجي جنابري إلى تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة الكأس أمام هولشتاين كيل.

وأوضح النادي أن اللاعب الدولي 25/ عامًا / تمكن اليوم من المشاركة بشكل كامل ” في التدريبات بالكرة والتدريبات التكتيكية”.

كان جنابري قد أُصِيْبَ بكدمة في الساق في مباراة فريقه أمام ماينز قبل أسبوع وبسبب هذه الإصابة لم يشارك في المباراة التي خسر فيها بايرن 3\2 أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويخوض بايرن بعد غد الأربعاء مباراة الكأس أمام فريق الدرجة الثانية في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.