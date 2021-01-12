إصابة “معقدة” تهدد نجم دورتموند وبلجيكا بالغياب عن اليورو

خضع الدولي البلجيكي أكيسل فيتسل لجراحة لعلاج قطع في وتر العرقوب اليوم الإثنين وقد يغيب عن بطولة أوروبا لكرة القدم في يونيو.

وأصيب فيتسل لاعب وسط بوروسيا دورتموند في الفوز 3-1 على رازن بال شبورت لايبزيج يوم السبت وخرج في الدقيقة 30 بعد سقوطه دون تدخل مع أي لاعب آخر.

وقال فيتسل على تويتر اليوم “أجريت جراحة ناجحة اليوم وسأعمل بكل قوة للتعافي والعودة أكثر قوة من السابق”.

وتابع “بمؤازرة الأصدقاء والعائلة سأعود قريبًا”.

وقال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا “الإصابات جزء من كرة القدم لكني حزين لهذه الإصابة الخطيرة.

“سأنتظر حتى آخر لحظة لمحاولة ضم اكسل لتشكيلة بطولة أوروبا. يلعب اكسل دائمًا دورًا مهمًا داخل وخارج الملعب. خاض 110 مباريات دولية وهو لاعب مهم ولذلك لا أستبعده من المشاركة في بطولة أوروبا”.

لكن من المتوقع أن يغيب فيتسل، الذي سيكمل 32 عامًا غدًا الثلاثاء، لفترة تتراوح بين أربعة وسبعة أشهر.