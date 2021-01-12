صحيفة جزائرية تكشف تفاصيل صفقة انتقال سليماني إلى أولمبيك ليون

كشف تقرير إخباري تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي لنادي ليون متصدر الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية في موقعها الإلكتروني مساء الإثنين أن سليماني سيصل إلى مدينة ليون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء برفقة وكيل أعماله على متن طائرة خاصة وضعتها تحت تصرفه إدارة نادي ليون.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس أولمبيك ليون، جون ميشال أولاس، والمدير الرياضي جونينيو، سيكونان في انتظار اللاعب الدولي الجزائري تحسبًا لاجتياز الفحص الطبي قبل التوقيع على عقد انضمامه لمتصدر الدوري الفرنسي الذي سيمتد لـ 18 شهرًا.

كما كشفت أن سليماني، سيحتفظ بكافة الأمتيازات التي كان يحوزها في نادي ليستر ومنها راتبه الذي يصل لنحو 380 ألف يورو شهريًا.

وأشار التقرير إلى الحديث الذي دار بين سليماني ورودي جارسيا مدرب نادي ليون الذي أشاد بإمكانيات هداف المنتخب الجزائري، مبرزًا أن غياب اللاعب عن المنافسة مع ليستر سيتي لم يؤثر على قيمته في سوق التحويلات.

كما كشف عن تلقي سليماني، في الفترة الأخيرة عروضًا بالجملة من أندية رين وليل وسانت إيتيان الفرنسية، وشالكه الألماني، إضافة إلى الدحيل والريان القطريين.