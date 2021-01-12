رحلة مثيرة للجدل الى دبي تربك حسابات سلتيك جلاسكو

سيكون سيلتيك جلاسكو من دون مدربه نيل لينون و13 من لاعبي الفريق الأول في مباراة الدوري الإثنين ضد هيبرنيان، وذلك بعد أن وضعوا أنفسهم في العزل الذاتي عقب رحلة مثيرة للجدل إلى دبي.

وأجبر لينون و13 من لاعبيه على وضع أنفسهم في العزل الذاتي بعدما اعتبروا بأنهم كانوا على إحتكاك وثيق بالمدافع الفرنسي كريستوفر جوليان الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

وأثار المعسكر التدريبي الذي خاضه سيلتيك في دبي خلال فترة توقف الدوري الجدل، لاسيما أن اسكتلندا في خضم فترة اغلاق على مستوى البلد بأكمله من أجل محاولة الحد من تفشي فيروس “كوفيد-19” بعد أرتفاع عدد الحالات الإيجابية بشكل كبير.

وجاءت نتائج اللاعبين الآخرين سلبية، لكنهم كانوا على احتكاك وثيق بجوليان خلال الرحلة الى ومن دبي، إضافة الى وجودهم معه في الحافلات التي أقلت الفريق.

ويغيب جوليان عن الملاعب لفترة قد تصل الى أربعة أشهر بسبب إصابة في الركبة، إلا أنه سافر مع الفريق إلى دبي من أجل مواصلة عملية التعافي.

وقال سلتيك في بيان “في حين أن نتائج جميع الأعضاء الآخرين في الفريق والطواقم جاءت سلبية، فقد أبلغتنا السلطات أنه، بعد أن تم اعتبارهم على اتصال وثيق (بالحالة الإيجابية)، سيكون على مدرب سيلتيك نيل لينون ومساعده جون كينيدي و13 من لاعبي الفريق الأول الدخول في عزل ذاتي على أساس إحترازي، كما تنص عليه اللوائح الحالية”.

ورغم القيود المفروضة في البلاد، يسمح للاعبي رياضات النخبة السفر من أجل المباريات والتمارين، لكن رئيس الحكومة نيكولا ستورجون تساءل الإثنين عما إذا كانت رحلة سيلتيك الى دبي ضرورية.

وقال في الموجز اليومي حول فيروس كورونا “من الضروري عدم إساءة استخدام هذه الامتيازات. لدي شكوك حول كيفية وصف النادي نفسه لها (الحالة الضرورية)، وما إذا كانت رحلة سيلتيك إلى دبي ضرورية حقًا”.

وتابع “لدي شكوك بناء على بعض الصور التي رأيتها، وأتساءل ما إذا كان الألتزام بقواعد الفقاعة صارمًا بدرجة كافية”.

وأكد سلتيك أنه طبق البروتوكولات بصرامة خلال رحلته الى دبي، مشددًا على أنها كانت “لأسباب تتعلق بالأداء”.

وقال البيان “الحقيقة هي أنه كان من الممكن أن تحدث الحالة (الإيجابية) لو بقي الفريق في اسكتلندا، كما حدث في حالات أخرى في كرة القدم الاسكتلندية وفي الرياضة البريطانية بأكملها خلال الأسبوع الماضي”.

ويسعى سيلتيك الى لقبه العاشر تواليًا في الدوري الاسكتلندي، لكنه يتخلف حاليًا بفارق 22 نقطة عن غريمه رينجرز المتصدر مع أربع مباريات مؤجلة في جعبته.

وتم تعليق جميع مباريات كرة القدم المحترفة في اسكتلندا بإستثناء المستويين الأولين، أي الدوري الممتاز والدرجة الأولى، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس “كوفيد-19“.

وأعفي الدوري الممتاز والدرجة الأولى من التعليق الجديد الذي يمتد لثلاثة أسابيع، شرط اتباع بروتوكولات اختبار صارمة.

وتكافح بريطانيا لإحتواء سلالة جديدة أكثر قابلية للانتقال من فيروس “كوفيد-19″، الأمر الذي زاد الضغط على المستشفيات.

وقال مجلس إدارة الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم إن تعليق الدوريات الدنيا تم الأتفاق عليه بعد إجتماع بين الاتحاد الاسكتلندي ووزير الرياضة، وسيدخل حيز التنفيذ من منتصف ليل الإثنين.