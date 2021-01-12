الدوري المصري | تحديد موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين جدول مباريات لست مراحل مقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي اليوم الإثنين أن المرحلة الثامنة من منافسات مسابقة الدوري المحلي تنطلق الأحد المقبل 17 يناير بمواجهة البنك الأهلي والأهلي في إستاد المكس ثم في اليوم التالي يلتقي الزمالك مع الجونة بإستاد بتروسبورت ويلتقي يوم الثلاثاء الإسماعيلي مع بيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون في المرحلة التاسعة يوم الخميس 21 يناير وسموحة مع بيراميدز في ذات اليوم فيما يحل الزمالك ضيفًا علي أسوان يوم السبت 23 يناير “.

وستكون أخر مباريات الأهلي بالدوري المصري قبل التوجه إلي الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية مع بيراميدز يوم 26 يناير الجاري بإستاد الدفاع الجوي.

كما يلتقي الزمالك في الأسبوع العاشر من الدوري المصري مع مصر المقاصة يوم 28 يناير الجاري”.

ويخوض الأهلي مباراته في المرحلة الحادية عشر يوم 16 فبراير في مواجهة سموحة ثم يلتقي مع الإسماعيلي في المرحلة الـ12 يوم 10 مارس ويلتقي مع إنبي في المرحلة الــ13 يوم 22 أبريل بإستاد بتروسبورت.