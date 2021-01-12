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الطموح يتراجع.. أحمد موسى يسخر من بيراميدز على الهواء

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسى، إن نادي بيراميدز في موقف صعب ببطولة الدوري هذا العام.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": شريف إكرامي دخل فيه 8 أهداف في 8 مباريات، متابعا: لو بيراميدز استمر في هذا الحال مش هيقدر ينافس على الدوري علشان فيه فرق قوية.

وأكد أن المنافسة أصبحت صعبة أمام بيراميدز والدوري السنة دي صعب، معقبا: من كان يبحث عن الطموح، الطموح حاليا يعود للخلف بقا للخلف در.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، من الصعب أن ينافس بيراميدز علي بطولة الدوري هذا العام.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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