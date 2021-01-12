ميدو: رفضت عرض المستشار تركي آل الشيخ لرئاسة بيراميدز قبل حسام البدري

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن عرض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، له لتولي رئاسة نادي بيراميدز عندما كان الأخير مالكاً للنادي موسم 2019.

وقال "ميدو" خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": تركي آل الشيخ عرض على منصب رئاسة نادي بيراميدز قبل تولى حسام البدري المنصب بثلاث أيام.

وتابع: طلب مني أن أسافر له في سويسرا لكي يجلس معي، وأبلغني أنه سيقوم بشراء نادي وينفذ مشروع كبير ينافس الأهلي والزمالك.

وأضاف: أبلغت تركي آل الشيخ برفضي لهذا المنصب لأهتمام بشكل أكبر بالجوانب الفنية، بعدها ب48 ساعة تم عرض المنصب على حسام البدري.

وأختتم "ميدو" حديثه قائلا: لا استطيع الحكم علي حسام البدري أن كان مخطىء بقبوله هذا المنصب، كان هناك اغراءات مادية كبيرة جدًا والبدري كان يريد المنصب.