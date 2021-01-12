شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة السابعة للدورى فى إحدى كلاسيكيات كرة القدم المصرية فى ظل المستوى القوى الذى يقدمه الفريقان منذ انطلاق المسابقة، لاسيما أن هذه الجولة بدأت بفوز المقاصة على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 بعدما تم تقديم هذه المباراة لارتباط الدراويش بخوض البطولة العربية.

موعد مباراة المصري والزمالك

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلاً على المصرى، فى الخامسة مساء اليوم، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز الرابع على التوالي وتعزيز انطلاقته، في ظل تألق بعض العناصر على رأسها إمام عاشور لاعب الوسط رغم الغيابات المؤثرة وأزمات بعض النجوم مثل التونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد إلا أن الفريق يسير بشكل جيد بعيد عن قائمة المستبعدين فى ظل السياسة الجديدة التى يتبعها البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق فى تشكيلته التى يشارك بها فى اللقاءات الأخيرة بإشراك اللاعبين المجيدين بعيدا عن الأسماء.

فى المقابل استعد المصري للمباراة دون راحة بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى ، وعكف علي ماهر المدير الفني للفريق على مذاكرة أوراق الزمالك، كما تأكدت جاهزية كريم العراقي الظهير الأيمن بعد إصابته، بينما سيغيب إسلام صلاح للإصابة.

ترتيب الزمالك والمصري فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الثاني للدورى برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر جمعهم من الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى واحدة ، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز فى لقاءين والتعادل فى أربعة.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد المصري

ويعول باتشيكو على سياسة التدوير التي لجأ لها مؤخرًا في بعض المراكز وخاصة خط الهجوم، ويبدو عمر السعيد مهدداً بالغياب بسبب الإصابة، ومن المتوقع اللجوء للثنائى حميد أحداد أو محمد اوناجم لعلاج النقص فى الشق الأمامى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة تلك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وأحمد فتوح فى اليسار، وفى الوسط طارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وفى الهجوم حميد أحداد .



التشكيل المتوقع لـ المصري ضد الزمالك التشكيل المتوقع لـ المصري ضد الزمالك

ويراهن المصري على تألق نجمه المنضم من الزمالك، أحمد رفعت، بخلاف عمر كمال الذي سجل 3 أهداف مع القائد عمرو موسى والحارس أحمد مسعود وخبرات أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر، بينما هناك مفاضلة قوية بين أحمد جمعة وكازادى كاسينجو من أجل قيادة هجوم الفريق .

ويأمل على ماهر فى استمرار صحوة الفريق خاصة بعد العرض القوى أمام الإتحاد السكندرى والذى شهد سوء توفيق لولاه لحقق الفريق الفوز فى تلك المباراة بسهولة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

ومن المتوقع أن يبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى أمامه الرباعى كريم العراقى وأحمد شوشة وعمرو موسى وأحمد شديد قناوى، وفى الوسط إيزى إيميكا وفريد شوقى وأحمد رفعت ومحمد عنتر وعمر كمال عبد الواحد وفى الهجوم كاسينجو .