شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: ممكن ألعب حتى سن الـ50 لو حافظت على مستواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، أنه قد يستمر فى الملاعب حتى سن الـ50 عاما إذا نجح فى الحفاظ على مستواه الحالى، وذلك يأتى من خلال التدريبات بانتظام والتركيز فى كرة القدم فقط.

وقال منصف فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن عامل السن لا يعيق حراس المرمى عن التألق فى الملاعب، مشيدا بإدارة ناديه على الدعم المستمر له وكذلك زملاؤه بالفريق، لافتا فى نفس الوقت إلى أن مستوى ونتائج الفريق تتحسن بعد التعادل مع الأهلى ودجلة.

وظهر محمد عبد المنصف بمستوى متميز، فى المباريات الأخيرة مع وادي دجلة، حيث كان نجم مباراة الأهلي التى انتهت بالتعادل السلبي وحافظ على شباكه من الهجمات الحمراء، وواصل التألق أمام بيراميدز، وكان سببًا رئيسيًا فى فرض التعادل خلال اللقاء، خاصة بعد نجاحه فى التصدي لركلة جزاء خلال الـ 10 دقائق الأخيرة سددها أحمد سامي لاعب بيراميدز.

وواصل فريق بيراميدز مسلسل نزيف النقاط فى الدورى، وتعادل مع وادى دجلة بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع السابع للدورى المصري الممتاز.

وتقدم بيراميدز بهدف سجله رمضان صبحى، فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، وسيطر الفريق السماوى على مجريات الشوط الأول، كما أهدر عبد الله السعيد فرصة لمضاعفة النتيجة بعد تألق محمد عبد المنصف الملفت ليمنع دخول هدف ثانى لشباكه.