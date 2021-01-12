شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني : الزمالك خيره على الكل.. وكورونا وعدم التقدير سبب رحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامي الشيشيني، مدرب أسوان السابق، عن سبب رحيله عن الزمالك خلال تواجده بجهاز الفرنسي باتريس كارتيرون، وقال: "كورونا وعدم التقدير في بعض المواقف من أسباب رحيلي عن الزمالك خلال ولاية كارتيرون".

وأضاف الشيشيني، فى تصريحات تليفزيونية: "محدش خرج من نادي الزمالك وله جنيه، الزمالك خيره على كل الموجودين في النادي، ويجب أن يستفيد الزمالك ماديا من بيع اللاعبين، ويجب على اللاعبين معرفة ذلك جيدا.

وتابع: من حق الزمالك أن يجبر اللاعبين على الالتزام بعقودهم، وبعد انتهائها يمكن رحيلهم.

واستطرد: مصطفى محمد من حقه المطالبة بالاحتراف، وهو ملتزم بتدريباته والمشاركة مع الزمالك في المباريات.

واختتم: لاعبو الزمالك أثناء وجودي بالجهاز المعاون كانوا قادرين على الفصل بين تأخر المستحقات وأدائهم في الملعب.

من ناحية أخرى، أكد كريم ذكري لاعب الزمالك السابق، أن المصري يسير بشكل جيد في الدوري ولم يخسر أي مباراة، وأن لقاء المصري سيكون في غاية القوة.

وقال ذكري، في تصريحاته تليفزيونية، إن الزمالك فريق قوي جدا ويؤدي بصورة مميزة في الدوري، ويدافع بشكل جيد في الفترة الحالية، ويظهر ذلك في التزام شيكابالا الدفاعي أمام طلائع الجيش.

وأضاف كريم ذكري، أن الزمالك أفضل فريق في مصر وأفريقيا، ويملك الحلول الهجومية، ولم يتأثر بالغيابات.

وتابع: إن الأزمة الوحيدة في الزمالك غياب مصطفى محمد، ولكن عمر السعيد يقدم أداء جيدا، لكن المؤكد أن تدعيم الفريق بمهاجم في يناير .

كما أكد كريم ذكري أن باسم مرسي، مهاجم فريق الإنتاج الحربي، يؤدي بشكل جيد في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أنه يتمنى عودة الإسماعيلي لسابق عهده، وأن يسانده أبناء النادي.

وأوضح أن عودة أحمد جمعة للنادي المصري تمثل حلا جيدا لخط هجوم المصري أمام الزمالك، لافتا إلى أن أحمد رفعت أفضل لاعب في المصري في الفترة الأخيرة، ولديه شخصية واضحة في الملعب هذا الموسم.

واختتم تصريحات مؤكدا أن أي لاعب يشارك في الأهلي يؤدي بصورة جيدة.