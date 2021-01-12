شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: أطالب برحيل مجلس الاسماعيلي وأتمنى تدخل وزير الرياضة لإنقاذ الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن سيد عبد الرازق بازوكا، نجم الإسماعيلي السابق، هجوما شديدا على مجلس إدارة نادي الاسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، وذلك عقب هزيمة الفريق بثلاثية نظيفة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف بازوكا في تصريحات تليفزيونية: "أطالب مجلس الإدارة بتقديم استقالته فوراً إذا كانوا حريصين على المصلحة والفريق يعاني منذ فترة طويلة المجلس يتحمل مسئولية الإخفاقات المستمرة، كما أن الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الفريق لا حول لها ولا قوة ولن تستطع النجاح في ظل هذه الأجواء".

وطالَب بازوكا وزير الشباب والرياضة بالتدخل في أزمة الاسماعيلي وإنقاذ الفريق من سلسلة الأزمات التي يعاني منها منذ فترة طويلة، وقال: "أتمنى تدخل وزير الرياضة وإنقاذ نادي الاسماعيلي من الانهيار الحالى بسبب مجلس إبراهيم عثمان.

واختتم بازوكا، هناك العديد من الأسماء البارزة التي تصلح لرئاسة النادي مثل محمد ابو السعود أو عبد المنعم عمارة أو يحيى الكومي.

وكان الإسماعيلي قد ودع البطولة العربية بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مراكش الدولي، فى إياب نصف النهائي للبطولة العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس وانتهت موقعة الذهاب بفوز الدراويش بهدف نظيف وافتتح التسجيل للرجاء محسن متولى ثم أضاف البديل بين مالانجو الهدف الثانى قبل أن يقضى محمود بن حليب على آمال الإسماعيلى بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر المباراة.