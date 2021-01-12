شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: تمديد عقود رباعى الأهلى.. ودعوة حسن حمدى لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى سيف زاهر، إن لجنة التخطيط بالنادى الأهلى قررت تمديد عقود الرباعي علي معلول ومحمد شريف وجونيور أجاي وصلاح محسن، حيث يتبقى في عقدهم موسم آخر بخلاف الموسم الجاري، ويحق لهم الرحيل لأي ناد في يناير المقبل، مؤكدا أن ذلك يأتي وفقا لاستراتيجية لجنة التخطيط التي أقرتها خلال الفترة الأخيرة بتمديد عقود اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق، مثلما حدث مع محمد الشناوي، الذي تم تمديد عقده لأربع سنوات قادمة، وكذلك محمد هاني وأيمن أشرف، واشترطت اللجنة ألا يقل المتبقي في عقد كل لاعب مع النادي عن ثلاث سنوات حد أدنى.

وأكد الإعلامي سيف زاهر، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، قرر ترؤس بعثة ناديه خلال مونديال الأندية، المقرر اقامته في قطر مطلع شهر فبراير المقبل، وأضاف سيف زاهر أن إدارة الأهلي وجّهت الدعوة لحسن حمدي الرئيس السابق للنادي، لحضور فعاليات مونديال الأندية تكريما له على عطاءاته وإنجازاته الكبيرة مع النادي.

وكشف الإعلامي سيف زاهر أن إدارة الأهلي تسلمت البروتوكول الطبي الخاص بالمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكدا أن الفريق سيكون خاضعا لحظر تجوال على أن تقتصر تحركاته على الفندق وملعب التدريبات والمباريات، وذلك بسبب القوانين الطبية القطرية التي تمنع تعامل أي اجنبي في البلد قبل أسبوعين من العزل في الفندق إلا أن الفيفا عالج الأمر باتخاذ قرار بعزل الفرق المشاركة، وتحديد إقامتها طوال مدة البطولة، في الوقت الذي سيتم فيه عزل المشجعين لمدة أسبوع قبل حضور المباريات والتعامل في قطر.