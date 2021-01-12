شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: بصفتى القائد زيزو مكمل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد الرزاق شيكابالا، كابتن نادى الزمالك، أن أحمد سيد زيزو صانع ألعاب القلعة البيضاء، مستمر مع الفريق رغم العروض المغرية التى تلقاها مؤخرا.

وقال شيكابالا عبر حسابه على تويتر: بصفتي الكابتن والقائد لفريق نادي الزمالك أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي وللجهاز الفني للفريق، ونؤكد للجمهور العظيم لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته.. وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره.



شيكابالا

ووجه أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادى الزمالك، رسالة طمأنة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعدما ترددت أنباء عن اهتمام العين الإماراتى بضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى، وقال زيزو عبر حسابه على "إنستجرام": "كل الاحترام والتقدير لكل من تحدث فى الإعلام، والاجتهادات التى تحدث، جمهور الزمالك الواعى يعلم تماماً حبى الشديد لهذا النادى، لولا نادى الزمالك وحب ودعم جمهوره لما وصلت لهذه المكانة".

وأضاف زيزو: "سوف أبذل قصارى جهدى فى هذا النادى لآخر يوم أنا موجود فيه شكرا لكل الناس اللى فاهمة ده وألتمس العذر لمن ساء الفهم".

ويتمسك مسئولو العين الإماراتى بضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، فى الوقت الذى ترفض إدارة القلعة البيضاء الاستغناء عن أى لاعب بعدما فتحت باب الرحيل أمام مصطفى محمد ومناقشة عرض احترافه بصفوف سانت أتيان الفرنسى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الإدارة طلبت تأجيل مناقشة عرض رحيل أحمد سيد زيزو لبعد انتهاء الموسم الحالى، إلا أن مسئولى العين الإماراتى متمسكون بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، لاسيما أن العرض المادى المقدم من الفريق الإماراتى لشراء اللاعب تخطى الـ 2.5 مليون يورو.

وأضاف المصدر أن "زيزو" تحدث مع مسئولى العين والذين أبدوا تمسكهم بضمه فى الوقت الحالى، إلا أن اللاعب طلب تعديل المقابل المادى المعروض ليصبح بعملة اليورو وليس الدولار، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل العين الإماراتى، لعودة المفاوضات مع الزمالك، خاصة وإن عقد زيزو سينتهى مع القلعة البيضاء فى 2022.