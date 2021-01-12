شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: خروج الاسماعيلي كان متوقعا واللاعبون لا يصلحون للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن خروج الاسماعيلي من البطولة العربية أمام الرجاء البيضاوي المغربي كان متوقعا بشكل كبير، نظرا لتذبذب مستوى الفريق في الدوري المحلي، إلى جانب المشاكل الإدارية التي يعاني منها الفريق.

وأضاف سعيد، في تصريحات تليفزيونية: "الاسماعيلي لم يظهر طوال المباراة، واللاعبون كانوا بلا روح أمام الرجاء ولا يصلحون لتمثيل الفريق، ومجلس الإدارة يتحمل مسئولية اختيارهم"، موضحا أن مجلس إدارة الاسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان لا بد أن يتقدم باستقالته عقب خروج الفريق من البطولة العربية على يد الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثية نظيفة.

وتابع سعيد: "رحيل مجلس الإدارة تأخر كثيرا، وأزمة الفريق بدأت منذ 3 سنوات واللاعبين الحاليين عبارة عن أشباح داخل الملعب ومحمد شيحة هو المسئول عن اختيارات لاعبين دون المستوى، وهو المتحكم في إتمام الصفقات الخاصة بالنادي منذ أن كنت لاعباً بصفوف الفريق".

ودع الإسماعيلى البطولة العربية بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مراكش الدولي، فى إياب نصف النهائي للبطولة العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس وانتهت موقعة الذهاب بفوز الدراويش بهدف نظيف، وافتتح التسجيل للرجاء محسن متولى ثم أضاف البديل بين مالانجو الهدف الثانى قبل أن يقضى محمود بن حليب على آمال الإسماعيلى بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر المباراة.