شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، الموافق 11 يناير 2021 العديد من الأحداث الرياضية، وأبرزها باتشيكو يرفض سياسة الدور في حراسة المرمى ويتمسك بأبو جبل أساسيًا، بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل 1 / 1 مع دجلة فى الدورى.

بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل 1 / 1 مع دجلة فى الدورى

واصل فريق بيراميدز مسلسل نزيف النقاط فى الدورى، وتعادل مع وادى دجلة بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع السابع بالدورى.

باتشيكو يرفض سياسة الدور في حراسة المرمى ويتمسك بأبو جبل أساسيًا

رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تطبيق سياسة الدور في مركز حراسة المرمي بعدما طلب بعض معاونيه بتطبيق سياسة الدور في هذا المركز لمنح الفرصة لمحمود جنش الذي يطالب بمنحه فرصة المشاركة في المباريات.

شفاء علاء عبدالغنى مدرب المقاولون من كورونا واستمرار إيجابية مسحة عماد النحاس

كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن تعافى علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون، بعد تحول مسحته من إيجابية إلى سلبية وذلك قبل المواجهة المرتقبة للمقاولون مع سيراميكا فى الجولة الثالثة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يقود عبد الغنى فريق المقاولون فى مباراة سيراميكا.

عمومية اتحاد الكرة تتواصل مع محمود طاهر للترشح لرئاسة الجبلاية

شهدت الساعات الأخيرة اتصالات من قبل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بمحمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وبعض المقربين منه من أجل إقناعه بالترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة والتي لم يتحدد موعدها النهائي بعد وانتظار وصول خطاب من الاتحاد الدولي فيفا بموعد الانتخابات.

صبري رحيل يطلب الرحيل عن الاتحاد السكندرى والنادى يوافق بشرط

طلب صبرى رحيل، لاعب الاتحاد السكندرى، الرحيل خلال الانتقالات الشتوية بسبب جلوسه على دكة البدلاء وعدم المشاركة مع فريقه والاستعانة بالثنائى السيد سالم وفوزى الحناوى بالجبهة اليسرى.

عودة محمد هانى لقائمة الأهلى أمام الإنتاج واستمرار غياب السولية ومروان