شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح: هزيمة الاسماعيلي من الرجاء فى صالح النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد المسيح، نجم الاسماعيلي السابق، أن الهزيمة التي تلقاها الدراويش في نصف نهائي البطولة العربية بثلاثية نظيفة على يد الرجاء المغربي، هى لصالح النادى.

وقال عبد المسيح، فى تصريحات تليفزيونية: هزيمة الاسماعيلي اليوم "من ربنا"، لأن الفوز كان سيغطي على العديد من الأخطاء داخل النادي، الموسم الماضي فقدت الرغبة في متابعة مباريات الاسماعيلي، "كان بيصعب عليا"، نائب رئيس مجلس الإدارة لم يحضر أي اجتماع في النادي منذ 3 سنوات.

وأضاف: أي حد هيقول رأي ضد وجهة نظر رئيس الاسماعيلي داخل مجلس الإدارة "هيواجه مشاكل كبيرة جدا"، وما حدث مع حسني عبد ربه في استاد الإسماعيلية لم يكن يصح مع نجم كبير، وأين التدعيمات التي تحدث عنها مجلس الإدارة في أكثر من مناسبة سابقة؟ الاسماعيلي بحاجة عاجلة إلى ظهيرين أيمن وأيسر.

وتابع: أين هوية النادي الإسماعيلي؟، "بقينا نجيب لاعيبة وخلاص"، نبهت منذ شهور إن الاسماعيلي تتم إدارته بشكل خطأ، الإسماعيلي كان دائما "صانع النجوم"، وثروته كانت في قطاع الناشئين.

واستطرد: يجب التدخل السيادي لإنقاذ النادي الاسماعيلي و"محاسبة" ابراهيم عثمان.

واختتم: بيراميدز بإمكانياته الحالية يجب أن ينافس على الدوري باستمرار، ومن الصعب تقييم موسيمانى حالياً مع الأهلى، ولكنه بدأ بشكل مميز.

وودع الإسماعيلى البطولة العربية بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مراكش الدولي، فى إياب نصف النهائي للبطولة العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس، وانتهت موقعة الذهاب بفوز الدراويش بهدف نظيف وافتتح التسجيل للرجاء محسن متولى، ثم أضاف البديل بين مالانجو الهدف الثانى قبل أن يقضى محمود بن حليب على آمال الإسماعيلى بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر المباراة.