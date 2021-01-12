شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 / 1 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 12 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة سموحة والبنك الاهلى على استاد الإسكندرية ومباراة المقاولون العرب وسيراميكا على ستاد عثمان أحمد عثمان ومباراة المصرى البورسعيدى والزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة الأهلى والإنتاج الحربى على ستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62.

موعد مباراة سموحة والبنك الأهلى

تقام مباراة سموحة والبنك الأهلى في الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع سيراميكا بالجولة الخامسة للمسابقة بعد تأجيل مباراته مع الإنتاج الحربى بالجولة الماضية لإصابة 11 لاعباً بصفوفه بفيروس كورونا ، فيما تعادل البنك الاهلى مع بيراميدز سلبياً بالجولة الأخيرة.

ويحتل سموحة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما خاض خمسة مباريات فاز فى واحدة و تعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل البنك الأهلى المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

موعد مباراة المقاولون العرب وسيراميكا

تقام مباراة المقاولون العرب وسيراميكا في الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة للدوري في مواجهة صعبة يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد وداع بطولة الكونفدرالية بالخسارة أمام النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف ، وشهد أخر ظهور للمقاولون في الدوري فوزاً على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة بعد تأجيل مباراته بالجولة السادسة مع الاسماعيلى ، بينما خسر سيراميكا من الاهلى بهدفين دون رد في أخر ظهور له بالدوري بالجولة الماضية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء اليوم فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في 2 وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف .

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والزمالك

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والزمالك في الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، ويدخل الفارس الابيض المباراة، وهو منتشي بتحقيق ثلاثة انتصارات على التوالي، كان آخرها أمام طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، ويريد الزمالك مواصلة الصراع مع الأهلي على قمة الترتيب.

على الجانب الآخر، المصري هذا الموسم، لم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، بعد فوزين وأربعة تعادلات، كان آخرهم أمام الاتحاد السكندري، ويريد الفريق البورسعيدي الخروج بنتيجة إيجابية، للاستمرار داخل المربع الذهبي.

موعد مباراة الاهلى والإنتاج الحربى

تقام مباراة الاهلى والإنتاج الحربى في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الاهلى والسلام ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن تأمين قمة جدول الدوري عن طريق تحقيق الانتصار الثانى على التوالي بينما يفتش الإنتاج الحربى عن إستعادة التوازن المحلى بعد النتائج المتراجعة منذ بداية المسابقة.

وحقق الاهلى فوزاً على سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة سجلهما كهربا ووليد سليمان بينما غاب الإنتاج عن مباريات الجولة السادسة بعد تأجيل مباراته مع سموحة بسبب ظهور 11 حالة إصابة بكورونا في الفريق السكندرى وشهد أخر ظهور للإنتاج في المسابقة المحلية خسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الخامسة للمسابقة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.