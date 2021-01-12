شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجرى "رابيد تيست" استعدادًا لمباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال المدير الفنى لأبناء الجنوب، اليوم الثلاثاء، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة تماسيح النيل مع غزل المحلة والتى من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابقة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى تصحيح المسار بعد تلقى 4 هزائم متتالية.

ويمتلك أسوان 6 نقاط فى رصيده وضعته فى المركز الـ 14 بجدول المسابقة، وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 8 آخرين، كثالث أضعف خط دفاع فى الدورى بعد طلائع الجيش والإنتاج الحربى.

وكان مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان وبعد مشاورات مع لجنة الكرة، قد قرر توجيه الشكر لسامى الشيشينى المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون مكتفيًا بالفترة الماضية، وتعيين علاء عبد العال بدلاً منه.