شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: حصلنا على شارة البث التليفزيونى لمونديال اليد بعد منافسة شرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، إن قرار منع الجمهور من حضور مباريات المونديال جاء بعدما أكد رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى مخاوف رابطة اللاعبين المحترفين الأوروبية من اللعب وسط الجماهير، رغم الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر على البطولة.

وأضاف لبيب: أعتذر لجموع الشعب المصري.. وللعلم كلنا نشعر بأن فرحتنا منقوصة لأنه لا فرح من دون معازيم، وأحب أن أشير إلى أننا أعددنا العدة لاستضافتكم على أفضل وجه ونعلم جيدا أنكم قوتنا الضاربة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وليس في الإمكان أفضل مما كان.

وتابع مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021: عزاءنا الوحيد أننا استطعنا تعويضكم بالحصول على شارة البث التليفزيوني بعد منافسة شرسة مع قناة كانت تسعى للتشفير، ولكن بتضافر جهود رجال الدولة الشرفاء نجحنا في كسب معركة البث التليفزيوني، وهى أقل هدية للشعب المصري الأصيل.