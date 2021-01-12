شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى "أخطبوط اليد" يقود الفراعنة فى مونديال مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 يناير وحتى نهاية الشهر الجارى، وتقام البطولة وسط إجراءات صحية مشددة وبروتوكول صارم للحد من تفشى الإصابة بكورونا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر فى مجموعة قوية تضم منتخبات السويد وتشيلى والتشيك، حيث يفتتح الفراعنة مشوارهم فى البطولة العالمية بمواجهة نظيره التشيلي، وهى المباراة التى يبحث من خلالها أصحاب الأرض عن تحقيق الفوز الأول فى البطولة وإرسال إنذار شديد اللهجة إلى منافسيه بأن الهدف الأول للفراعنة هو الوصول لأبعد نقطة.

ويعج منتخب مصر بمجموعة متوهجة من النجوم فى بطولة كأس العالم، ومن بينهم حارس مرماه الأخطبوط كريم هنداوى والذى يعد من الأعمدة الأساسية فى قائمة الفراعنة التى ستخوض مباريات البطولة.

كريم هنداوى من مواليد الأول من مايو عام 1988، حيث يلعب حاليا فى نادى بشتكاش التركي، حيث لعب لأندية الأهلى والزمالك ودوبروجا سود كونستانتسا الروماني.

"الاخطبوط" بدأ مسيرته الرياضية فى نادى الشمس، ولفت الأنظار إليه، الأمر الذى جعل العروض تنهال عليه من مجموعة كبيرة من الأندية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، ولكنه فضل فى النهاية الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وفى بداية مرحلة الشباب انتقل "الاخطبوط" إلى النادى الأهلي، وحصل على لقب أفضل حارس مرمى بكأس العالم للشباب فى 2009، وكان من المفترض انتهاء عقده مع الأحمر عقب البطولة، لكن بعد انتظار لم يتحدث أحد من مسؤولى الأهلى عن تجديد العقد، ما أدى إلى تلقيه عرضًا من الزمالك ووافق عليه، وانضم إلى القلعة البيضاء وذلك فى عام 2015، إلا أنه وبعد انتهاء تعاقده مع الزمالك عاد مرة أخرى إلى النادى الأهلي.

وبعد عودته إلى النادى الأهلي، تجددت أزمة هنداوى مع النادى الأحمر مرة أخرى، فبعد انتهاء عقده لم تتحدث معه إدارة النادى عن تجديد العقد، ما دفع الزمالك لتقديم عرض جديد لضم كاتونجا للفريق الأبيض، ووافق اللاعب مرة أخرى ليكرر السيناريو السابق.

وساهم "الاخطبوط" فى تتويج نادى الزمالك فى تحقيق الرباعية التاريخية التى تشمل كأس كؤوس إفريقيا والدورى المحلى وكأس مصر ودورى أبطال إفريقيا.

وبعد التألق مع نادى الزمالك تلقى عرضا للاحتراف من نادى بشتكاكش التركى وانتقل إليه، نجح فى التتويج مع بشكتاش التركى بالدورى وكأس تركيا والسوبر التركى لكرة اليد، كما احترف فى فريق كونستانتا "الروماني"، قبل العودة مرة أخرى لفريق بشكتاش التركي، ثم إلى كونستانت الروماني، وحاليا بدون تعاقد وهنام العديد من العروض لضمه.

ويعتبر كريم هنداوى واحدًا من أهم لاعبى المنتخب الوطنى فى الوقت الحالي، ونجح فى المشاركة معه فى العديد من البطولات الدولية، مثل المشاركة بمسابقات كأس العالم، والتتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة التى أقيمت فى تونس.