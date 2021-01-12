شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى يغيب عن بيراميدز 3 أشهر بسبب وتر أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد حمودى لاعب وسط فريق بيراميدز لقطع فى وتر أكيلس، أثناء مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه، وخضع اللاعب لجراحة، ومن المقرر أن يغيب حمودى عن الملاعب فترة تصل إلى 3 أشهر، على أن يخضع خلالها لبرنامج تأهيل.

وتعرض أحمد حمودى للإصابة منذ فترة وخضع لعملية جراحية وكانت هى السبب فى عدم مشاركته فى المباريات الأخيرة لبيراميدز.

من ناحية أخرى واصل فريق بيراميدز مسلسل نزيف النقاط فى الدورى، وتعادل مع وادى دجلة بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جرت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع السابع للدورى المصرى الممتاز.

تقدم بيراميدز بهدف سجله رمضان صبحى، فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، وسيطر الفريق السماوى على مجريات الشوط الأول كما أهدر عبد الله السعيد فرصة لمضاعفة النتيجة بعد تألق محمد عبد المنصف الملفت ليمنع دخول هدف ثانى لشباكه.وتعادل حسام عرفات لاعب دجلة لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 69 من عمر المباراة، وتصدى محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة لركلة جزاء نفذها أحمد سامى مدافع بيراميدز، فى الدقيقة 78 من عمر المباراة، لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.