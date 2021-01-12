شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى حكما لمباراة الزمالك والمصرى.. وأمين عمر لمواجهة الأهلى والانتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم بالأسبوع السابع من عمر الدورى المصرى، واختارت اللجنة الحكم الدولى محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والمصرى والبورسعيدى، بينما اختارت اللجنة الحكم الدولى أمين عمر لمباراة الأهلى والانتاج الحربى.

وقررت اللجنة تعيين الحكم أحمد جمال لإدارة مباراة المقاولون العرب مع سيراميكا، على أن يدير الحكم أحمد العدوى مباراة سموحة والبنك الأهلى.

وكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريق مع المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – كريم بامبو - إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر - حسام أشرف

خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل

وتشهد القائمة استمرار استبعاد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط، ومصطفى محمد مهاجم الفريق لأسباب فنية، كما يغيب محمد أشرف روقا بسبب إصابته بفيرس كورونا.