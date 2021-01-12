شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: إدارة الاسماعيلي جابت لنا سكر وضغط وعايزين يهبّطوا الفريق درجة تانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن سيد بازوكا نجم الإسماعيلى السابق، هجوما كبيرا على مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بعد خروج الفريق من البطولة العربية، عقب الخسارة من الرجاء المغربى ى نصف النهائى بثلاثية نظيفة، وقال بازوكا فى تصريحات تلفزيونية: "الإدارة جابت للناس سكر وضغط" والنادى يستعد للاحتفال بالمئوية ولكنهم يريدون أن يهبط للدرجة الثانية، ومحمد شيحة رقم واحد فى وكلاء اللاعبين فى التعامل مع الإسماعيلي قال بنفسه أن هناك 15 لاعباً فى الاسماعيلي لا يصلحوا للنادى الناس دي لازم تتحاسب.

أضاف: أصبحنا نتعرض للهزيمة بنتغلب من طوب الأرض، وقلنا لإبراهيم عثمان إما أن ترحل أو يرحل المنتفعين حولك ولكنه لا يريد هذا أو ذاك، الإسماعيلى أصبح مشاع وكل فريق يأتى إلى الإسماعيلية يأخد 3 نقاط ويمشي، وواصل: "ما تجيبش مدرب يقولك حاضر ونعم"، أين على أبو جريشة وحسنى عبد ربه، لن أسمح ان النادي يهبط حتى لو على حساب حياتى، أنا جالى ضغط.

استأنف: طلعت يوسف جلس مع إبراهيم عثمان وأنهى الاتفاق على كل شئ واستلم الشيك المقدم، وقال أنه لن يدير المباراة الأولى ولكنه سيتابع اللاعبين، ، بعد ساعتين ذهب إليه مسئول التسويق بالنادى قال له "أنا زعلان انك ظهرت فى قناة وقولت انك هتجيب اللاعيبة، وأنا اللى بجيب وأنا اللى بمشى"، قاله تمام ورجع الشيك ومشى.

وودع الاسماعيلي البطولة العربية بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مراكش الدولي، فى إياب نصف النهائي للبطولة العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس وانتهت موقعة الذهاب بفوز الدراويش بهدف نظيف وافتتح التسجيل للرجاء محسن متولى ثم أضاف البديل بين مالانجو الهدف الثانى قبل أن يقضى محمود بن حليب على آمال الإسماعيلى بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر المباراة.