شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: شوبير يخوض انتخابات اتحاد الكرة على كرسى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاعلامى سيف زاهر فى برنامجه أون تايم سبورت 1، أن أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى السابق سيخوض غمار انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على كرسى الرئاسة بشكل نهائى، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن محمود الشامى سيخوض الانتخابات أيضا على مقعد نائب الرئيس.

وتابع زاهر أن هناك أسماء كثيرة تدرس الترشح حاليا من بينها محمود طاهر رئيس الأهلى السابق، وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات من قبل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بمحمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وبعض المقربين منه من أجل إقناعه بالترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة والتي لم يتحدد موعدها النهائي بعد وانتظار وصول خطاب من الاتحاد الدولي فيفا بموعد الانتخابات.

وكشف مصدر مقرب من محمود طاهر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم طاهر نفسه لموقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة خاصة وانه سبق له التواجد في عضوية الجبلاية مع عدد من الأسماء الكبيرة مثل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الاسبق و هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق.