شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يلمح إلى خوضه تجربة إعلامية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، إلى تجربة إعلامية جديدة أكد أنه اقترب منها في "بوست" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ويقدم "بندق" في الفترة الحالية برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك.



خالد الغندور

ومن ناحية أخرى قال خالد الغندور إنه لا يوجد شخص يعلم رغبة أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بشأن العرض الإماراتي لضمه مؤخرًا، لافتا إلى أن النادي الأبيض حدد موقفه بعدم بيع أي لاعب لأي ناد خليجي أو عربي، مؤكدا أن اللاعب الوحيد الذي تمت الموافقة على بيعه من قبل الجهاز الفني بقيادة باتشيكو وبموافقة مكتوبة هو مصطفى محمد.

وأضاف خالد الغندور، عن ملف تجديد فرجانى ساسي: "الموضوع أصبح دمه ثقيل وتحدثت فيه كثيرًا، ساسي لا غنى عنه وهو لاعب كبير، وإمام عاشور لم يفعل شيئًا نهائيًّا، هو أدى مباراة عالمية وأحرز هدفين، أمامه الكثير لكي يقارن بساسي، اللاعب الكبير يظهر في المباريات الكبيرة أمام الأهلي أو الترجي أو نهائي كأس مصر أو نهائي إفريقيا".

وتابع: "لا بد من التجديد لساسي بأي طريقة، لأشياء كثيرة متعلقة بشخصيته وحبه لمصر ولجماهير مصر ولا غنى عنه نهائيا، وعلى حد علمي فرجاني ساسي ومصطفى محمد قد لا يتواجدان في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي".

واستطرد: "جايمي باتشيكو لن يوافق على بيع حميد أحداد في حالة بيع مصطفى محمد، نهاية الشهر الجاري الزمالك سيتعاقد مع صفقة أو اثنين، كل شيء سيتضح بعد بيع مصطفى وحصول كل لاعبي الزمالك على مقدمات عقودهم".