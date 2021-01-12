شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: نرفض تصريحات سامي الشيشيني لأنها تؤثر علينا بالسلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر طه السيد، المدير الرياضي لفريق غزل المحلة، عن استيائه الشديد من تصريحات سامي الشيشيني مدرب أسوان السابق، ضد فريقه قائلا: "أرفض حديث سامي الشيشيني عن غزل المحلة نادينا كبير وعريق وسيعود أفضل وأفضل"، وذلك ردا على تصريحات الشيشيني التى تنبأ خلالها بهبوط غزل المحلة لعدم وجود إمكانيات مادية، مقارنة بباقي الأندية المتواجدة بالدوري الممتاز.

وأضاف طه السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن لاعبي فريق غزل المحلة يتأثرون بمثل هذه التصريحات البعيدة تماما عن أصول وقواعد العمل ولنهاية الدوري لا توجد توقعات.

وتابع: "سيكون لنا شأن هذا الموسم، نادينا كبير ولدينا جهاز فني كبير ومساندة من الوزير ولن نتأثر بهذه الكلمات ولن نقبلها".

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره أسوان على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى، والمقرر لها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

ويدخل فريق غزل المحلة المباراة بالمركز الـ12 في ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أسوان المركز الـ14 بنفس عدد النقاط.