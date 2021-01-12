شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمن الجميل فى الاتحاد السكندري يحتفلون بشفاء "البابلى".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم الزمن الجميل فى الاتحاد السكندرى، بشفاء عادل البابلى، نجم سيد البلد السابق، الذى تعرض لوعكة صحية ألزمته الفراش خلال الفترة الماضية، حيث التقط نجوم زعيم الثغر السابقين صورة تذكارية مع البابلي جمعت كلا من السيد كروان ورزق نصار ومحيى عثمان وعصام شعبان ومحمد بسطاوى وصلاح عرفة ودكتور ممدوح اليمانى وإبراهيم الشايب.



نجوم الزمن الجميل فى الاتحاد السكندرى

ويعد عادل البابلى أحد أهم نجوم الاتحاد السكندرى الذى تمتع بشعبية جارفة، سواء على مستوى الوطن العربى أو فى صفوف منتخب مصر، وكذلك داخل محافظة الإسكندرية لما يتمتع به من سمعة طيبة وسبق له رئاسة قطاع الناشئين بزعيم الثغر.

يذكر أن محمد مصيلحى رئيس النادى كان حريصا على متابعة الحالة الصحية لعادل البابلى والاطمئنان عليه لما تجمعه علاقة طيبة بجميع قدامى سيد البلد.