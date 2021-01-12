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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمن الجميل فى الاتحاد السكندري يحتفلون بشفاء "البابلى".. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم الزمن الجميل فى الاتحاد السكندرى، بشفاء عادل البابلى، نجم سيد البلد السابق، الذى تعرض لوعكة صحية ألزمته الفراش خلال الفترة الماضية، حيث التقط نجوم زعيم الثغر السابقين صورة تذكارية مع البابلي جمعت كلا من السيد كروان ورزق نصار ومحيى عثمان وعصام شعبان ومحمد بسطاوى وصلاح عرفة ودكتور ممدوح اليمانى وإبراهيم الشايب.
نجوم الزمن الجميل فى الاتحاد السكندرى
ويعد عادل البابلى أحد أهم نجوم الاتحاد السكندرى الذى تمتع بشعبية جارفة، سواء على مستوى الوطن العربى أو فى صفوف منتخب مصر، وكذلك داخل محافظة الإسكندرية لما يتمتع به من سمعة طيبة وسبق له رئاسة قطاع الناشئين بزعيم الثغر.
يذكر أن محمد مصيلحى رئيس النادى كان حريصا على متابعة الحالة الصحية لعادل البابلى والاطمئنان عليه لما تجمعه علاقة طيبة بجميع قدامى سيد البلد.
ومن ناحية أخرى طلب صبرى رحيل، لاعب الاتحاد السكندرى، الرحيل خلال الانتقالات الشتوية؛ بسبب جلوسه على دكة البدلاء وعدم المشاركة مع فريقه والاستعانة بالثنائى السيد سالم وفوزى الحناوى بالجبهة اليسرى.
وأبدى صبرى رحيل غضبه عقب مباراة المصرى الأخيرة، وطلب من حسام حسن، المدير الفنى الرحيل، خلال الانتقالات الشتوية، وتم عرض طلب اللاعب على مجلس الإدارة الذى وافق بشرط تقديم عرض مناسب.
ويستعد الاتحاد السكندرى لمباراة الجونة المقرر لها الخميس المقبل فى ملعب الجونة فى الثانية والنصف عصرا، ويسافر فريق الاتحاد بطائرة خاصة، ويغيب إبراهيم حسن مدير الكرة و عماد المندوه مدرب الحراس وحسن مصطفى مدرب الفريق عن المباراة بسبب الإصابة بكورونا.