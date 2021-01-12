شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار إلغاء المسحات.. رضا عبد العال: إحنا ملناش لازمة عند اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد رضا عبد العال، المدير الفنى لفريق طنطا، قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسحات كورونا للاعبى القسمين الثالث والرابع قبل المباريات، قائلا: "ما كانش لها أى لازمة أصلا إحنا كنا بنتشكشك وخلاص لكن المسحة الرسمية ماكناش بنعملها".

وقال عبد العال، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إن اتحاد الكرة يتعامل مع أندية ولاعبى القسم الثالث والرابع على أنهم بلا قيمة، معلقا: "اتحاد الكرة بيقول مش معانا فلوس، وبيتعامل معانا على إننا ناس درجة رابعة وحياتنا مش مهمة بالنسبة لهم".

وأخطرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أندية القسمين الثالث والرابع بعدم عمل "رابيد تست وPCR" قبل مباريات الدوري، ووفقا للخطاب الرسمي الذي تلقته الأندية سيتم وقف عمل المسحات في القسمين بداية من يوم الأحد الموافق العاشر من يناير الجاري.

كما قررت اللجنة عدم عمل مسحات "رابيد تست وPCR" لجميع الحكام في جميع درجات الدوري بداية من الدوري الممتاز وحتى الدرجة الرابعة.

وكانت قد وجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الدعوة لمسئولى أندية الدورى الممتاز لعقد اجتماع بمقر الجبلاية الأربعاء المقبل، لانتخاب مكتب تنفيذى لرابطة الأندية المحترفين فى الفترة المقبلة، وفق ما تنص عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها.