شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين، الموافق 11 / 1/ 2021، العديد من الأحداث الرياضية، وأبرزها هشام نصر يدخل "الكبسولة الطبية" استعدادا لانطلاق مونديال اليد، والأهلي يؤكد جاهزية على معلول لمباراة الإنتاج الحربي غدا فى الدوري.

هشام نصر يدخل "الكبسولة الطبية" استعدادا لانطلاق مونديال اليد

دخل المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة واتحاد اليد، "الكبسولة الطبية" اليوم استعدادا لانطلاق منافسات المونديال الأربعاء المقبل بمواجهة مصر وتشيلي. والتزم رئيس اللجنة المنظمة بوضع نفسه فى نظام العزل بعد إجراء البطولة تمهيدا لعزله حتى ظهور النتيجة والاطمئنان عليه وتعقيمه قبل انضمامه لبعثة الفراعنة فى فندق الإقامة الدائم خلال البطولة.

الأهلي يؤكد جاهزية على معلول لمباراة الإنتاج الحربي غدا فى الدوري

شارك على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبى قبل المران، والتأكد من جاهزيته، وتعرض معلول لكدمة خفيفة فى القدم خلال مشاركته فى تقسيمة الكرة التى أقيمت أمس، وفضل الجهاز الطبى خروجه من المران قبل نهايته كإجراء احترازى، ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها مساء غد باستاد الأهلى بالسلام، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

الاهلي يستقر على السفر يوم 29 يناير للمشاركة فى مونديال الأندية

استقر مسئولو النادى الأهلى، بنسبة كبيرة، على السفر يوم 29 يناير الجارى إلى قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير.

إصابة أمير مرتضى منصور بفيروس كورونا

أجري أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، بعض الفحوصات الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وأثبتت إصابته بكورونا، وقام بإجراء مسحة طبية جديدة ليتأكد من الإصابة بالفيروس حيث يخضع الآن للعزل المنزلي.

بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل 1 / 1 مع دجلة فى الدورى

واصل فريق بيراميدز مسلسل نزيف النقاط فى الدورى، وتعادل مع وادى دجلة بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع السابع بالدورى.

باتشيكو يرفض سياسة الدور في حراسة المرمى ويتمسك بأبو جبل أساسيًا

رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تطبيق سياسة الدور في مركز حراسة المرمي بعدما طلب بعض معاونيه بتطبيق سياسة الدور في هذا المركز لمنح الفرصة لمحمود جنش الذي يطالب بمنحه فرصة المشاركة في المباريات.

صبري رحيل يطلب الرحيل عن الاتحاد السكندرى والنادى يوافق بشرط

طلب صبرى رحيل، لاعب الاتحاد السكندرى، الرحيل خلال الانتقالات الشتوية بسبب جلوسه على دكة البدلاء وعدم المشاركة مع فريقه والاستعانة بالثنائى السيد سالم وفوزى الحناوى بالجبهة اليسرى.