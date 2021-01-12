شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحسم ملف رحيل أحمد سيد زيزو للدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الزمالك، ملف رحيل أحمد سيد زيزو عن فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للدوري الإماراتي.

وقال شيكابالا، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «‏بصفتي قائد الزمالك، أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي والجهاز الفني للفريق، نؤكد للجمهور العظيم أن لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته، تركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره».

كانت الساعات الماضية قد شهدت أزمة بسبب زيزو، بعد تلقيه عرضا من العين الإماراتي بقيمة 3 ملايين يورو، والذي رفضه مجلس إدارة الزمالك.