شكرا لقرائتكم خبر عن رومارينهو يتصدر هدافي «كأس محمد السادس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يتصدر مهاجم فريق الاتحاد السعودي رومارينهو دا سيلفا (برازيلي الجنسية)، ترتيب هدافي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مع اقتراب النسخة الحالية التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم من النهاية.

وسجل رومارينهو 7 أهداف مع الاتحاد حتى الآن، ولعب دورا بارزا في وصول فريقه لنهائي البطولة، بعد تخطي فريق الشباب السعودي في المربع الذهبي.

بينما يحل المخضرم محسن متولي لاعب وقائد فريق الرجاء المغربي وصيفا خلف رومارينهو، بعدما سجل 4 أهداف قبل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي المصري، مساء أمس (الإثنين)، في إياب نصف نهائي البطولة.

يذكر أن اللاعب محمد عبدالرحمن توج مع فريق المريخ السوداني بلقب هداف النسخة الماضية من البطولة التي حملت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال، بعد أن سجل 7 أهداف، وهو من مواليد عام 1993، ومهاجم هداف في ملاعب كرة القدم السودانية.