شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين أول الغيث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فضل الجهاز الفني في نادي الاتحاد بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، وبالاتفاق مع الجهاز الإداري للفريق الكروي الأول برئاسة حامد البلوي، ومدير الكرة مشعل السعيد، منح العنصر الأجنبي الثقة في الفترة الشتوية من خلال الإبقاء على اللاعبين الأجانب السبعة لنهاية الموسم الكروي؛ بهدف عدم تحميل النادي أعباء مالية إضافية في ظل حرص إدارة الكرة على المحافظة على مسير رواتب اللاعبين دون زيادة ترهق كاهل إدارة النادي في ظل تراكم ديون عليها جراء مطالبات مدربين ولاعبين ووكلاء من عهد إدارات سابقة تدفع الإدارة الحالية ثمنها.

كما حرص الجهاز الإداري والفني المشرف على الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على المحافظة على استقرار الفريق الذي بات يقدم مستويات فنية جيدة تأهل على إثرها لنهائي البطولة العربية على كأس الملك محمد السادس، إضافة لمنافسته على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، والتأهل لدور الثمانية في مسابقة كأس الملك.

وفي السياق ذاته، تواصل الإدارة الاتحادية ترتيب البيت الأصفر مالياً من خلال تسديد المطالبات المالية على النادي واستخراج شهادة الكفاءة المالية المؤهلة للتعاقد مع عناصر أجنبية للفترة الصيفية القادمة واستغلال فرصة تأهل الفريق لنهائي البطولة العربية، بتوقيع عقود استثمارية جديدة لدعم خزينة النادي، إذ تم توقيع عقد رعاية مع إحدى الصالات الرياضية المنشأة حديثاً مقابل 5 ملايين في السنة، على أن يكون الإعلان للشركة خلف القميص المقلم.