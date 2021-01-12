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نشرة الاثنين| شيكابالا يخرج عن صمته.. والإسماعيلي يودع البطولة العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الإثنين 11 يناير 2021.

شيكابالا يخرج عن صمته ويوجه رسالة بشأن زيزو

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الأكبر في العالم.. الملك كازو يواصل كسر مفاهيم السن

قرعة دور الـ32.. كأس إنجلترا يجمع بين ومانشستر يونايتد

الرجاء يقصي الإسماعيلي من البطولة العربية بثلاثية

بيراميدز يفرط في الفوز أمام وادي دجلة ويواصل نزيف النقاط بالدوري

غياب 3 لاعبين وعودة هاني وربيعه لقائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج

عبد المنصف: طموحي الحالي هو المشاركة مع مصر في الأولمبياد

الخليج 365 يكشف سبب غياب أحمد حمودي عن بيراميدز

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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