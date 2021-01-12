نشرة الاثنين| شيكابالا يخرج عن صمته.. والإسماعيلي يودع البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 11 يناير 2021.

شيكابالا يخرج عن صمته ويوجه رسالة بشأن زيزو

الزمالك يعلن تعافي روقا من فيروس كورونا

الأكبر في العالم.. الملك كازو يواصل كسر مفاهيم السن

قرعة دور الـ32.. كأس إنجلترا يجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد

الرجاء يقصي الإسماعيلي من البطولة العربية بثلاثية

بيراميدز يفرط في الفوز أمام وادي دجلة ويواصل نزيف النقاط بالدوري

غياب 3 لاعبين وعودة هاني وربيعه لقائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج

عبد المنصف: طموحي الحالي هو المشاركة مع مصر في الأولمبياد

الخليج 365 يكشف سبب غياب أحمد حمودي عن بيراميدز