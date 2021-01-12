غزل المحلة يرد على تصريحات سامي الشيشيني

محمد اسماعيل - القاهرة - رد طه السيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، على تصريحات سامي الشيشيني الذي رحل عن تدريب أسوان مؤخرا، والتي يرى خلالها بأن الفريق المحلة سيكون ضمن الفرق التي ستهبط للدرجة الثانية مع نهاية الموسم.

وقال السيد في تصريحات لقناة صدى البلد:" أتفهم جيدا أن يتحدث الشيشيني عن ناديه السابق أسوان لكن لا يحق له الحدث عنا، كل شخص يجب أن يركز في عمله ولا يشغل نفسه بالأخرين.

وأضاف، أن غزل المحلة فريق كبير وله تاريخ وحتى الآن لا يزال في بداية الدوري وبالتأكيد الجولات القادمة سيتحسن وضع الفريق في جدول الدوري.

وأوضح، أن الفريق يملك عناصر جيدة وجهاز فني على مستوى عالي ويحصل على دعم من الإدارة ولذلك سيكون له شأن خلال الفترة المقبلة.

وأتم :" أرفض أن يكون غزل المجلة صيدا سهلا لمن يريدون هدمه، وبداية الانطلاق ستكون أمام أسوان".