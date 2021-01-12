الليلة.. الأهلي يواجه الإنتاج الحربي لتعزيز صدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستضيف الأهلي فريق الإنتاج الخربي في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مواجهة الليلة وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز صدارته لجدول المسابقة في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 13 نقطة بالتساوي مع الزمالك، جمعها من الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

ويعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما سجل 12 هدفا، وصاحب أقوى خط دفاع حيث استقبلت شباكه هدفا واحدا.

وأعلن التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي جاهزيته لخوض المباراة بعد مشاركته في المران الجماعي الذي أقيم عصر الإثنين على ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبي قبل المران، والتأكد من جاهزيته.

وتعرض معلول لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة التي أقيمت يوم الأحد، وفضَّل الجهاز الطبي خروجه من المران قبل نهايته كإجراء احترازي.

وعلى الجانب الآخر، يأتي الإنتاج الحربي بالمرتبة الـ16 في الجدول وفي جعبته أربع نقاط من خمس مواجهات، حيث فاز في لقاء وحيد وتعادل في مثله مقابل الخسارة في ثلاث مواجهات.

ويعول مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، على خدمات مهاجمه باسم مرسي الذي سجل هدفا في الدوري حتى الآن.

أما الأهلي فيأمل في استمرار توهج لاعبه محمود كهربا الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري بتسجيل أربعة أهداف في الأربع مباريات التي لعبها بالمسابقة المحلية هذا الموسم.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادا ‏لمواجهة الإنتاج، والتي شهدت عودة محمد هاني ورامي ربيعة، واستمرار غياب عمرو السولية ومروان محسن.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ‏ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي ‏معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.‏

بطاقة المباراة:

الفريقان: الأهلي والإنتاج الحربي.

الحدث: الجولة السابعة للدوري المصري.

التوقيت: الساعة السابعة والنصف مساء.

القناة الناقلة: ON Time Sports 1 HD.

المعلق: بلال علام.